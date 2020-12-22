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Нападения на медиков: в Минздраве анонсировали изменения в законодательство по усилению наказания

Киев • УНН

 • 13460 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министерство здравоохранения разработало изменения в законодательство относительно усиления ответственности за нападение на медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Нападения на медиков: в Минздраве анонсировали изменения в законодательство по усилению наказания

"Я считаю, что наказание за нападение на медицинских работников ... должно очень строго наказываться и соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и есть в Верховной Раде. Очень рассчитываем на принятие этого законопроекта. Кроме того, Минздрав разработал изменения в соответствующие законы и сейчас они проходят согласование с членами правительства, в которых будут предусмотрены при необходимости и по вызову медицинских работников - сопровождение Национальной полиции для осуществления вызова и осуществления своей работы", - подытожил он.

Как ранее сообщалось в УНН, в столице злоумышленник вызвал врачей для оказания ему помощи, по его словам, неизвестный якобы распылил ему в лицо газ. Когда приехали медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете "скорой", мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил с ними конфликт. В результате двое медиков получили телесные повреждения.

Добавим, что нападения на медиков происходят довольно часто. Так, осенью из-за отказа в заключении декларации в Житомирской области избили врача и медсестру.

До этого, в Киеве трое мужчин подошли к врачу и угрожая ножом - отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен.

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