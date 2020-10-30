МОЗ розробило механізм формування медбригад на контрактній основі задля боротьби з COVID-19

“Такий контракт передбачаме відрядження до закладів охорони здоров’я, зокрема й на території інших адміністративно-територіальних одиниць, де спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Його важливою умовою є те, що за медичним працівником зберігається основне місце роботи разом із середньою заробітною платою. Тобто, основний трудовий стаж не переривається”, — Ляшко.

За його словами, особа, що дає згоду на підписання контракту, користується правом отримання 300% середньої заробітної плати при роботі з хворими на COVID-19.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, заявив, що Кабінет міністрів прийняв постанову, яка розширює перелік лікарських спеціальностей, які можуть брати участь в лікуванні хворих на COVID-19.