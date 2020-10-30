Минздрав разработал механизм формирования медбригад на контрактной основе для борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Министерство здравоохранения разработало механизм оперативного привлечения медработников на контрактной основе с командами учреждений здравоохранения, где лечат пациентов с COVID-19. Речь идет о медиках, которые обнаружат добровольное желание подписать соответствующий контракт. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
“Такой контракт предусматривает отправку в учреждения здравоохранения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Его важным условием является то, что за медицинским работником сохраняется основное место работы вместе со средней заработной платой. То есть, основной трудовой стаж не прерывается”, — Ляшко.
По его словам, лицо, дающее согласие на подписание контракта, пользуется правом получения 300% средней заработной платы при работе с больными COVID-19.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов, заявил, что Кабинет министров принял постановление, расширяющее перечень врачебных специальностей, которые могут принимать участие в лечении больных COVID-19.