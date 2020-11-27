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МОЗ розглядає можливість відкриття восьми госпітальних баз на Київщині

МОЗ розглядає можливість відкриття восьми госпітальних баз на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість відкриття на Київщині восьми госпітальних баз, що дозволить збільшити мережу інфекційних ліжок більш ніж на тисячу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"Мережа госпітальних баз Київської області найближчим часом може розширитись. Йдеться про вісім закладів охорони здоров’я. Питання їх включення наразі розглядає Міністерство охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі в області "ковідних" пацієнтів приймають 23 лікарні. Вони розраховані на 2185 ліжкомісць.

"Якщо до переліку госпітальних баз додасться ще вісім медзакладів, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на понад тисячу. Зазначимо: наразі госпітальні бази області завантажені на 55,7%. Стаціонарне лікування отримують 1217 пацієнтів", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, сьогодні медична система України може витримати близько 15 тисяч нових інфікованих COVID-19 на добу.

Як повідомлялося раніше в УНН, В Україні вже 693 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 218.

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