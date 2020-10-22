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Медсистема України може витримати 15 тисяч інфікованих на добу — Президент

Медсистема України може витримати 15 тисяч інфікованих на добу — Президент

Київ • УНН

 • 13182 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні медична система України може витримати близько 15 тисяч нових інфікованих COVID-19 на добу. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам, передає УНН.

“Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячах захворілих на день наша медицина зупиниться — не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків... На сьогодні міністр Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун”, — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що жорсткий локдаун повністю зупинить економіку України, і зараз його запровадження недоцільне.

За словами Президента, оцінка кількості щоденних заражень, за якої держава буде змушена вдатися до жорстких карантинних заходів, змінюється залежно від готовності медичних закладів.

Він додав, що одним з визначальних чинників є наявність лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Їхню кількість намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів та залучення інтернів і студентів. Але цей ресурс не безмежний.

“Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з’явитися в Україні. Це велика проблема, і саме через це ми звертаємось до людей — ми розуміємо втомленість, але носіть, будь ласка, маски — не тільки для себе, але й для свого оточення”, — зазначив Володимир Зеленський.

На переконання Президента, навесні країна не була готова до епідемії коронавірусної хвороби, зокрема не було вертикалі санітарних лікарів, виробництва індивідуальних засобів захисту, апаратів ШВЛ. Наразі владі вдалося забезпечити населення та лікарні необхідним захистом, медобладнанням і тест-системами.

Нагадаємо, Зеленський дав інтерв’ю українським телеканалам: покажуть сьогодні.

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