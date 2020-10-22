Зеленський дав інтерв'ю українським телеканалам: покажуть сьогодні

“Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю “Осінь-2020: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам. Запис розмови буде показано сьогодні, 22 жовтня, в ефірі: Телеканал Україна — о 18:00; 1+1 — о 18:25; Телеканал ICTV — о 20:20; Inter TV-Channel — о 23:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ініціював всенародне опитування, яке буде проведено в день місцевих виборів — 25 жовтня.

Всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, профінансує політична партія "Слуга народу", про що у політсилі заявили напередодні.