МОЗ прокоментує скасування карантину в Україні через 10 днів - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У міністерстві охорони здоров'я питання щодо скасування карантину будуть коментувати не раніше, ніж через 10 днів відсьогодні. Про це на брифінгу у середу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Наразі ми дивимось і досліджуємо епідемічну ситуацію, розвиток епідемічної ситуації в Україні щодо коронавірусної хвороби. Ми порівнюємо всі сценарії, які відбуваються в країнах Європейського Союзу, а також у країнах-сусідах, які пізніше за нас впровадили превентивні заходи. Стосовно впровадження і відміни карантину - рішення буде прийматись ближче до самого завершення терміну карантину. Ми тільки на третьому дні посиленіших, жорсткіших заходів карантину. Тому питання відміни карантину ми будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів від сьогоднішньої дати", - сказав заступник міністра.
Нагадаємо, напередодні Ляшко заявив, що за умови дотримання карантинних заходів, через два тижні в Україні можна буде розпочинати "піднімати економіку".
Пізніше у вівторок міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на сьогодні говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано. Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в Україні.