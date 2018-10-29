МОЗ про шкідливі снеки: треба обмежити їх рекламу та повністю заборони у школах

За його словами, ініціативу окремих депутатів заборонити продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку, на практиці реалізувати буде дуже складно. Тому треба розуміти реальність впровадження будь-яких кроків, перш ніж їх декларувати.

В Угорщині, наприклад, на снеки введений додатковий податок, розповів Швець.

"У Латвії діє додатковий податок на солодкі газовані напої, у інших країнах є більш широкі заходи. Вони стосуються продуктів, які містять багато солі і жирів, цукру, - наприклад, в Угорщині - там додатковий податок. Це включає чіпси, снеки. Так, продукція там дорожча, але це мотивовано тим, щоб люди менше купували такі продукти", - зазначив експерт.

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Разом з тим, за словами Швеця, введення додаткового податку на снеки в Україні - теж сценарій малореалістичний.

"Я б казав більше про інші заходи, які можуть бути реальними щодо зменшення вживання, наприклад, чіпсів та солодких газованих напоїв. Зокрема, реклама, яка стосується і направлена на дітей. Запровадження стандартів харчування у школах, заборона трансжирів. Це реальніше і швидше, аніж податки впроваджувати і закони приймати щодо заборони продажу дітям", - резюмував він.

Нагадаємо, снеки визнані шкідливими для здоров’я дітей. Лікарі кажуть, що вони провокують проблеми із зубами, шлунком, серцем та навіть тиском.

За даними дослідження британських вчених, надмірне споживання снеків подвоює ризик передчасної смерті.

У парламенті заговорили про заборону продавати снеки дітям, які не досягли 16-річного віку. З цього приводу планують написати спеціальний законопроект.

Додамо, що кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках неправдивих даних про товар) була оштрафована українська снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф обсягом 68 тис. грн.