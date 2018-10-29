Минздрав о вредных снэках: надо ограничить их рекламу и полностью запретить в школах

По его словам, инициативу отдельных депутатов запретить продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, на практике реализовать будет очень сложно. Поэтому надо понимать реальность внедрения любых шагов, прежде чем их декларировать.

В Венгрии, например, на снэки введен дополнительный налог, рассказал Швец.

"В Латвии действует дополнительный налог на сладкие газированные напитки, в других странах есть более широкие меры. Они касаются продуктов, содержащих много соли и жиров, сахара - например, в Венгрии - там дополнительный налог. Это включает чипсы, снэки. Да, продукция там дороже, но это мотивировано тем, чтобы люди меньше покупали такие продукты", - отметил эксперт.

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Вместе с тем, по словам Швеца, введение дополнительного налога на снэки в Украине - тоже сценарий малореалистичный.

"Я бы говорил о других мерах, которые могут быть реальными относительно уменьшения потребления, например, чипсов и сладких газированных напитков. В частности, реклама, касающаяся и направленная ​​на детей. Внедрение стандартов питания в школах, запрет трансжиров. Это реально и быстрее, чем налоги внедрять и законы принимать относительно запрета продажи детям", - резюмировал он.

Напомним, снэки признаны вредными для здоровья детей. Врачи говорят, что они провоцируют проблемы с зубами, желудком, сердцем и даже давлением.

По данным исследования британских ученых, чрезмерное потребление снэков удваивает риск преждевременной смерти.

В парламенте заговорили о запрете продавать снэки детям, не достигшим 16-летнего возраста. По этому поводу планируют написать специальный законопроект.

Добавим, что несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована украинская снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.