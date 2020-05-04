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МОЗ про пом’якшення обмежень: ми не бачимо зменшення захворюваності, а пом’якшення – ризиковані

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Пом’якшення карантинних обмежень з 11 травня вводять попри те, що кількість хворих не зменшується, проте понад 50 днів карантину – сильно впливають на економіку та посилюють соціальну напругу. Про це під час позачергового засідання Кабінету міністрів повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

МОЗ про пом’якшення обмежень: ми не бачимо зменшення захворюваності, а пом’якшення – ризиковані

“Протягом 17 діб поспіль ми реєструємо від 400 до 600 хворих на COVID-19 по Україні, при цьому ми збільшуємо кількість тестувань, і все ж таки не бачимо зменшення захворюваності, але розуміючи, що є економічні умови, і знаходження понад 50 днів в умовах карантину починає дуже сильно впливати на економіку, соціальну напругу.

Ті пом’якшення, що ми робимо — робимо у достатньо ризикованому вигляді. Але все ж таки зробивши їх, необхідно визначити механізм карантинних обмежень: дистанція, індивідуальний засіб та інше”, — розповів Степанов.

Він додав, що контролювати виконання заходів повинна Держпродспоживслужба та Нацполіція.

“Якщо ми побачимо, негативну тенденцію (по захворюваності — ред.), то маємо ці пом’якшення звужувати”, — резюмував Степанов.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову про продовження в Україні карантину до 23 травня та пом’якшення карантину з 11 травня.

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