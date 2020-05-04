МОЗ про пом’якшення обмежень: ми не бачимо зменшення захворюваності, а пом’якшення – ризиковані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Пом’якшення карантинних обмежень з 11 травня вводять попри те, що кількість хворих не зменшується, проте понад 50 днів карантину – сильно впливають на економіку та посилюють соціальну напругу. Про це під час позачергового засідання Кабінету міністрів повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Протягом 17 діб поспіль ми реєструємо від 400 до 600 хворих на COVID-19 по Україні, при цьому ми збільшуємо кількість тестувань, і все ж таки не бачимо зменшення захворюваності, але розуміючи, що є економічні умови, і знаходження понад 50 днів в умовах карантину починає дуже сильно впливати на економіку, соціальну напругу.
Ті пом’якшення, що ми робимо — робимо у достатньо ризикованому вигляді. Але все ж таки зробивши їх, необхідно визначити механізм карантинних обмежень: дистанція, індивідуальний засіб та інше”, — розповів Степанов.
Він додав, що контролювати виконання заходів повинна Держпродспоживслужба та Нацполіція.
“Якщо ми побачимо, негативну тенденцію (по захворюваності — ред.), то маємо ці пом’якшення звужувати”, — резюмував Степанов.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову про продовження в Україні карантину до 23 травня та пом’якшення карантину з 11 травня.