МОЗ о смягчении ограничений: мы не видим уменьшение заболеваемости, а смягчение - рискованные
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Смягчение карантина с 11 мая вводят несмотря на то, что количество больных не уменьшается, однако более 50 дней карантина — сильно влияют на экономику и усиливают социальную напряженность. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“В течение 17 суток подряд мы регистрируем от 400 до 600 больных COVID-19 по Украине, при этом мы увеличиваем количество тестирований, и все же не видим уменьшение заболеваемости, но понимая, что есть экономические условия, и нахождение более 50 дней в условиях карантина начинает очень сильно влиять на экономику, социальную напряженность.
Те смягчения, что мы делаем — делаем в достаточно рискованном виде. Но все же сделав их, необходимо определить механизм карантина: дистанция, индивидуальное средство и другое”, — рассказал Степанов.
Он добавил, что контролировать выполнение мероприятий должна Госспродпотребслужба и Нацполиция.
“Если мы увидим, негативную тенденцию (по заболеваемости — ред.), то должны эти смягчения сужать”, — резюмировал Степанов.
Напомним, что Кабинет министров Украины принял постановление о продолжении в Украине карантина до 23 мая и смягчения карантина с 11 мая.