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МОЗ о смягчении ограничений: мы не видим уменьшение заболеваемости, а смягчение - рискованные

Киев • УНН

 • 11217 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Смягчение карантина с 11 мая вводят несмотря на то, что количество больных не уменьшается, однако более 50 дней карантина — сильно влияют на экономику и усиливают социальную напряженность. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

МОЗ о смягчении ограничений: мы не видим уменьшение заболеваемости, а смягчение - рискованные

“В течение 17 суток подряд мы регистрируем от 400 до 600 больных COVID-19 по Украине, при этом мы увеличиваем количество тестирований, и все же не видим уменьшение заболеваемости, но понимая, что есть экономические условия, и нахождение более 50 дней в условиях карантина начинает очень сильно влиять на экономику, социальную напряженность.

Те смягчения, что мы делаем — делаем в достаточно рискованном виде. Но все же сделав их, необходимо определить механизм карантина: дистанция, индивидуальное средство и другое”, — рассказал Степанов.

Он добавил, что контролировать выполнение мероприятий должна Госспродпотребслужба и Нацполиция.

“Если мы увидим, негативную тенденцию (по заболеваемости — ред.), то должны эти смягчения сужать”, — резюмировал Степанов.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял постановление о продолжении в Украине карантина до 23 мая и смягчения карантина с 11 мая.

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