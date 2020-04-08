МОЗ пояснив зміну часу інформування про хворих на COVID-19

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я змінило час оприлюднення офіційних даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні. Тепер дані будуть оприлюднюватись один раз на день до 10:00 - через більшу кількість підозр, на опрацювання яких потрібен час. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ про коронавірус.