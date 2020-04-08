МОЗ пояснив зміну часу інформування про хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я змінило час оприлюднення офіційних даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні. Тепер дані будуть оприлюднюватись один раз на день до 10:00 - через більшу кількість підозр, на опрацювання яких потрібен час. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ про коронавірус.
“Звертаємо увагу на те, що оприлюднення остаточних та достовірних даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні відбуватиметься раз на добу, вранці до 10:00. Статистика публікується на єдиних офіційних джерелах - каналах комунікації МОЗ України та ЦГЗ”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що "зміна часу пов’язана з надходженням більшої кількості підозр, що потребує більшого часу для опрацювання та верифікації даних".
Також зазначається, що всі інші повідомлення про діагностування хвороби в регіонах - не будуть верифіковані до офіційних повідомлень МОЗ чи ЦГЗ. Це також стосується і повідомлень представників органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 - летальні. При цьому 35 людей одужали.