Минздрав объяснил изменение времени информирования о больных COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министерство здравоохранения изменило время обнародования официальных данных по заболеваемости COVID-19 в Украине. Теперь данные будут обнародоваться раз в день до 10:00 - из-за большего количества подозрений, на обработку которых требуется время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава о коронавирусе.