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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65996 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77976 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Минздрав объяснил изменение времени информирования о больных COVID-19

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министерство здравоохранения изменило время обнародования официальных данных по заболеваемости COVID-19 в Украине. Теперь данные будут обнародоваться раз в день до 10:00 - из-за большего количества подозрений, на обработку которых требуется время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава о коронавирусе.

"Обращаем внимание на то, что обнародование окончательных и достоверных данных о заболеваемости COVID-19 в Украине будет происходить раз в сутки, утром до 10:00. Статистика публикуется на единых официальных источниках - каналах коммуникации Минздрава Украины и ЦОЗ", - говорится в сообщении.

Указано, что "изменение времени связано с поступлением большего количества подозрений, что требует большего времени для обработки и верификации данных".

Также отмечается, что все другие сообщения о диагностировании болезни в регионах - не будут верифицированы до официальных сообщений Минздрава или ЦОЗ. Это также касается и сообщений представителей органов местного самоуправления.

Напомним, на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели.

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