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МОЗ: понад 84% померлих від коронавірусу в Україні - люди, старші 50 років

МОЗ: понад 84% померлих від коронавірусу в Україні - люди, старші 50 років

Київ • УНН

 • 15443 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні від коронавірусноі хвороби найбільше помирають люди віком від 50 років - це майже 84,6%. Про це на брифінгу у середу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Випадки смертей уже зареєстровано, на жаль, у 16 областях нашої країни і найбільше помирають люди віком від 50 років - це майже 84,6% (в т.ч. від 60 років - близько 60% людей), які захворіли на коронавірусну хворобу і вона закінчилась летальними наслідками", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що у більшості випадків - понад 82%, від коронавірусної хвороби померли люди, які мали хронічні захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН,  в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.

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