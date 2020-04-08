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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65964 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77942 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91251 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89034 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Минздрав: более 84% умерших от коронавируса в Украине - люди, старше 50 лет

Минздрав: более 84% умерших от коронавируса в Украине - люди, старше 50 лет

Киев  •  УНН

 • 15425 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине от коронавирусной болезни всего умирают люди от 50 лет - это почти 84,6%. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Случаи смертей уже зарегистрировано, к сожалению, в 16 областях нашей страны и всего умирают люди от 50 лет - это почти 84,6% (в т.ч. от 60 лет - около 60% людей), заболевших коронавирусной болезнью и она закончилась летальным исходом" , - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев - более 82%, от коронавирусной болезни умерли люди, которые имели хронические заболевания.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них - летальные.

Украинские Национальные Новости

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