Минздрав: более 84% умерших от коронавируса в Украине - люди, старше 50 лет

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине от коронавирусной болезни всего умирают люди от 50 лет - это почти 84,6%. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.