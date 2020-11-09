МОЗ почав розвозити перші дози вакцин від грипу для медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я з цього понеділка розпочало розвозити перші дози вакцини від грипу, які будуть направлені до медичних працівників, що зустрічають хворих з COVID-19. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Щодо грипу – уряд виділив кошти для закупівлі вакцин для медичних працівників і інших державних службовців. Сьогодні – дефіцит вакцини на глобальному ринку, але Міністерство охорони здоров’я з цього понеділка вже почало розвозити перші дози вакцини проти грипу, які будуть направлені до медичних працівників, що першими зустрічають хворих з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.
З його слів, інфекційні лікарні, екстрена медична допомога – це ті медичні працівники, які будуть пріоритетно провакциновані від грипу за державні кошти.
Нагадаємо, за даними МОЗ, у цьому році світові виробники в Україну завезуть більше ніж 650 тис. доз вакцин від грипу.