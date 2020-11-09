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Минздрав начал развозить первые дозы вакцин от гриппа для медиков

Минздрав начал развозить первые дозы вакцин от гриппа для медиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министерство здравоохранения с этого понедельника начало развозить первые дозы вакцины от гриппа, которые будут направлены к медицинским работникам, что встречают больных с COVID-19. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Относительно гриппа - правительство выделило средства для закупки вакцин для медицинских работников и других государственных служащих. Сегодня - дефицит вакцины на глобальном рынке, но Министерство здравоохранения с этого понедельника уже начало развозить первые дозы вакцины против гриппа, которые будут направлены к медицинским работникам, что первыми встречают больных с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

По его словам, инфекционные больницы, экстренная медицинская помощь - это те медицинские работники, которые будут приоритетно вакцинированы от гриппа за государственные средства.

Напомним, по данным Минздрава, в этом году мировые производители в Украину завезут более 650 тыс. доз вакцин от гриппа.

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