МОЗ планує збільшити зарплати медикам до 50% уже в цьому році – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я ініціює підвищення заробітних плат медичним працівникам у розмірі до 50% і потребуватиме додатково 11 млрд грн з Державного бюджету. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Медична реформа у зміненому вигляді передбачатиме поліпшення якості та доступності медичних послуг. Українці, зателефонувавши у "103", обов'язково отримають якісну допомогу протягом 10-20 хвилин. При цьому ми вважаємо, що наші медичні працівники вже у цьому році повинні отримувати суттєве збільшення заробітної плати. Не менше, ніж до 50%", - заявив Степанов.
За його словами, для того, щоб підвищити зарплати усім 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн.
"Це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок Державного бюджету України. Для цього ми будемо звертатися і до уряду, і до Верховної ради щодо внесення змін", - наголосив Степанов.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я із 11 травня розпочне експертизу медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі.