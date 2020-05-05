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Минздрав планирует увеличить зарплаты медикам до 50% уже в этом году - Степанов

Киев • УНН

 • 26908 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство здравоохранения инициирует повышение заработных плат медицинским работникам в размере до 50% и потребует дополнительно 11 млрд грн из Государственного бюджета. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Минздрав планирует увеличить зарплаты медикам до 50% уже в этом году - Степанов

"Медицинская реформа в измененном виде будет предусматривать улучшение качества и доступность медицинских услуг. Украинцы, позвонив в "103", обязательно получат качественную помощь в течение 10-20 минут. При этом мы считаем, что наши медицинские работники уже в этом году должны получать существенное увеличение заработной платы. Не менее до 50%", - заявил Степанов.

По его словам, для того, чтобы повысить зарплаты всем 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн.

"Это будет сделано с 1 июля 2020 года за счет Государственного бюджета Украины. Для этого мы будем обращаться и к правительству, и в Верховную Раду относительно внесения изменений", - отметил Степанов.

Напомним, министерство здравоохранения с 11 мая начнет экспертизу медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети.

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