МОЗ оприлюднило правила проживання у гуртожитках під час карантину

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я впроваджує низку епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації гуртожитків. Усі зобов'язані носити захисні маски поза межами кімнати та користуватися спиртовими антисептиками на вході. Своєю чергою, адміністрація гуртожитку повинна здійснювати всі необхідні заходи для протидії поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.