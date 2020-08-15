МОЗ оприлюднило правила проживання у гуртожитках під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я впроваджує низку епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації гуртожитків. Усі зобов'язані носити захисні маски поза межами кімнати та користуватися спиртовими антисептиками на вході. Своєю чергою, адміністрація гуртожитку повинна здійснювати всі необхідні заходи для протидії поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, правила перебування та проживання в гуртожитку наступні:
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- На вході мають бути інформаційні матеріали про профілактику COVID-19;
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- Місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками;
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- Мешканці мають перебувати поза кімнатами лише у респіраторі або захисній масці;
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- Відвідувачам мають робити щоденний температурний скринінг безконтактним методом;
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Повідомляється, що власники та адміністрація мають забезпечити:
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- наявність п’ятиденного запасу ЗІЗ та їх використання працівникам гуртожитку;
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- постійну наявність мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах;
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- вологе прибирання;
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- дезінфекцію поверхонь кожні 3-4 години;
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- централізований збір ЗІЗ;
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- контроль за використанням ЗІЗ поза кімнатами;
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- медичне спостереження, доставку усього необхідного тим, хто перебувають на самоізоляції у гуртожитку;
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- обмеження масових зборів працівників та осіб, які проживають у гуртожитку, в закритих приміщеннях.
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Раніше УНН писав, що найближчим часом головсанлікар Ляшко презентує умови роботи гуртожитків.