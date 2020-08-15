Минздрав обнародовал правила проживания в общежитиях во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Министерство здравоохранения внедряет ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации общежитий. Все обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры по противодействию распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, правила пребывания и проживания в общежитии следующие:
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- На входе должны быть информационные материалы о профилактике COVID-19;
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- Место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками;
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- Жители должны находиться вне комнат только в респираторе или защитной маске;
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- Посетителям должны делать ежедневный температурный скрининг бесконтактным методом;
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Сообщается, что владельцы и администрация должны обеспечить:
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- наличие пятидневного запаса СИЗ и их использование работникам общежития;
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- постоянное наличие мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах;
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- влажная уборка;
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- дезинфекция поверхностей каждые 3-4 часа;
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- централизованный сбор СИЗ;
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- контроль за использованием СИЗ вне комнат;
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- медицинское наблюдение, доставка всего необходимого тем, кто находятся на самоизоляции в общежитии;
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- ограничения массовых собраний работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях.
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Ранее УНН писал, что в ближайшее время главсанврач Ляшко представит условия работы общежитий.