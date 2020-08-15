МОЗ оновив перелік неготових до послаблення карантину регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Станом на 15 серпня для послаблення протиепідемічних заходів усім необхідним критеріям не відповідають 6 регіонів України та Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області та місто Київ.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Раніше голова МОЗ Степанов заявив, що Державна комісія ТЕБ та НС послаблюватиме рівень епідемічної небезпеки у кожному районі та місті України раз на 14 днів.