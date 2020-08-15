МОЗ оновив перелік неготових до послаблення карантину регіонів

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області та місто Київ.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Раніше голова МОЗ Степанов заявив, що Державна комісія ТЕБ та НС послаблюватиме рівень епідемічної небезпеки у кожному районі та місті України раз на 14 днів.