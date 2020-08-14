Держкомісія може послабляти рівень епіднебезпеки лише раз на 14 днів - Степанов

"Ми вимірюємо дуже зрозумілий показник – це рівень захворюваності на 100 тисяч населення. Якщо, наприклад, за 14 днів цей показник становить менше ніж 40 випадків захворювання на 100 тисяч людей, то умовне місто чи район може переходити у "зелену категорію" епідемічної небезпеки", – зазначив очільник МОЗ.

Степанов також нагадав, що кожен наступний рівень епідемічної небезпеки - "жовтий", "помаранчевий" та "червоний" - передбачає посилення карантинних обмежень. Окрім того, міністр наголосив, що всі райони та міста України зможуть невдовзі повернутися до "зеленого рівня", якщо люди будуть дотримуватися всіх рекомендацій, які дає МОЗ.

Нагадаємо, Київ потрапив у "жовту" зону епідемічної небезпеки - карантин посилять із понеділка.