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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70786 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97665 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105337 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125166 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100669 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101573 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103767 просмотра

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Госкомиссия может ослаблять уровень эпидугрозы только раз на 14 дней - Степанов

Госкомиссия может ослаблять уровень эпидугрозы только раз на 14 дней - Степанов

Киев  •  УНН

 • 14586 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС будет ослаблять уровень эпидемической опасности в каждом районе и городе Украины раз на 14 дней. Об этом сегодня в эфире программы "Утро с Украиной" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы измеряем очень понятный показатель - это уровень заболеваемости на 100 тысяч населения. Если, например, за 14 дней этот показатель составляет менее 40 случаев заболевания на 100 тысяч человек, то условный город или район может переходить в "зеленую категорию" эпидемической опасности", - отметил глава Минздрава.

Степанов также напомнил, что каждый следующий уровень эпидемической опасности - "желтый", "оранжевый" и "красный" - предусматривает усиление карантинных ограничений. Кроме того, министр отметил, что все районы и города Украины смогут вскоре вернуться к "зеленому уровню", если люди будут следовать всем рекомендациям, которые дает Минздрав.

Напомним, Киев попал в "желтую" зону эпидемической опасности - карантин усилят с понедельника.

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