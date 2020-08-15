Минздрав обновил перечень неготовых к ослаблению карантина регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. По состоянию на 15 августа для ослабления противоэпидемических мероприятий всем необходимым критериям не соответствуют 6 регионов Украины и Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области и город Киев.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Ранее глава Минздрава Степанов заявил, что Государственная комиссия ТЭБ и ЧС будет ослаблять уровень эпидемической опасности в каждом районе и городе Украины раз в 14 дней.