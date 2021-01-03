МОЗ оновило список країн "червоної" зони: Польща потрапила у перелік

У "червоному" списку опинилося 49 країн. У "червоний" список потрапила Польща, також там залишається Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Німеччина, США, Грузія, Туреччина, Австрія та Угорщина.

Так, “червоний” спиок поповнився чотирьма країнами, раніше їх було 45. Минулого тижня у переліку опинилася Велика Британія, де останнім часом зафіксували значне поширення випадків захворювання новим різновидом COVID-19.

Додамо, як зазначали у Держтуризму, після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Вдома".

Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває COVID-19.

Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 3 січня зафіксовано вже 1,074 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст за 2 січня – понад 4 тисячі, що менше, ніж добою раніше.