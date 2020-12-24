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МОЗ очікує зростання кількості хворих на COVID-19 найближчим часом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я на тлі новорічних заходів очікує зростання кількості хворих в Україні найближчим часом. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.

МОЗ очікує зростання кількості хворих на COVID-19 найближчим часом

"Ми очікуємо зростання кількості хворих від інших речей, які пов’язані зі святкуванням Нового Року і які вже відбуваються. Ви вже могли побачити щодо відкриття ялинок, як це відбувається, яка кількість людей. І, давайте говорити відверто, як саме дотримуються правил, встановлених в нашій країні – все це, безумовно, призведе до зростання кількості хворих у найближчій перспективі, ми це розуміємо", - сказав міністр.

З його слів, заходи, які можуть спровокувати швидке поширення – це ярмарки, новорічні заходи, у тому числі на вулиці.

Нагадаємо, за даними МОЗ, кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні станом на 8 годину ранку сьогодні перевищила мільйон, добовий приріст - майже 11,5 тисяч, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих третю добу поспіль перевищує кількість захворілих.

При цьому госпіталізованих людей за добу знову - під 3 тисячі.

Нагадаємо, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

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