МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях", - зазначив голова МОЗ.

Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:



Київ – 96 672 (+1 512 за добу)



Вінницька – 20 319 (+226)



Волинська – 29 390 (+467)



Дніпропетровська – 50 894 (+578);



Донецька – 30 896 (+430)



Житомирська – 35 157 (+546)



Закарпатська – 26 685 (+253)



Запорізька – 44 693 (+858)



Івано-Франківська – 41 356 (+274)



Київська – 50 666 (+626)



Кіровоградська – 7 515 (+140)



Луганська – 8 359 (+193)



Львівська – 55 291 (+458)



Миколаївська – 25 287 (+538)



Одеська – 61 038 (+1 064)



Полтавська – 30 783 (+317)



Рівненська – 37 417 (+443)



Сумська – 36 599 (+348)



Тернопільська – 31 874 (+293)



Харківська – 63 732 (+554)



Херсонська – 14 858 (+215)



Хмельницька – 35 632 (+475)



Черкаська – 33 254 (+451)



Чернівецька – 37 467 (+201)



Чернігівська – 25 917 (+587)



Нагадаємо, в Україні на 8 годину 17 грудня зафіксовано вже 931 751 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 548 356 осіб, летальних випадків – 15 996. Добовий приріст захворілих - понад 12 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих третю добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу також висока.