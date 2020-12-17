МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 115068 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 78437 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 78679 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 87293 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 108775 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 129555 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 213737 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214812 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185631 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175331 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
68%
Популярнi новини

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 120015 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 86180 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 28055 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 24914 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 120140 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 115000 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 121313 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 262382 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 287734 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 371641 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 23106 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 22769 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 25526 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 28836 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 120758 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 30762 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Київ та Одеська область вкотре у лідерах за найбільшою кількістю підтверджених випадків COVID-19 за добу - по понад тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях", - зазначив голова МОЗ.

Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

  • Київ – 96 672 (+1 512 за добу)
  • Вінницька – 20 319 (+226)
  • Волинська – 29 390 (+467)
  • Дніпропетровська – 50 894 (+578);
  • Донецька – 30 896 (+430)
  • Житомирська – 35 157 (+546)
  • Закарпатська – 26 685 (+253)
  • Запорізька – 44 693 (+858)
  • Івано-Франківська – 41 356 (+274)
  • Київська – 50 666 (+626)
  • Кіровоградська – 7 515 (+140)
  • Луганська – 8 359 (+193)
  • Львівська – 55 291 (+458)
  • Миколаївська – 25 287 (+538)
  • Одеська – 61 038 (+1 064)
  • Полтавська – 30 783 (+317)
  • Рівненська – 37 417 (+443)
  • Сумська – 36 599 (+348)
  • Тернопільська – 31 874 (+293)
  • Харківська – 63 732 (+554)
  • Херсонська – 14 858 (+215)
  • Хмельницька – 35 632 (+475)
  • Черкаська – 33 254 (+451)
  • Чернівецька – 37 467 (+201)
  • Чернігівська – 25 917 (+587)

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 17 грудня зафіксовано вже 931 751 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 548 356 осіб, летальних випадків – 15 996. Добовий приріст захворілих - понад 12 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих третю добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу також висока.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76