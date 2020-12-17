МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Київ та Одеська область вкотре у лідерах за найбільшою кількістю підтверджених випадків COVID-19 за добу - по понад тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях", - зазначив голова МОЗ.
Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 96 672 (+1 512 за добу)
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- Вінницька – 20 319 (+226)
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- Волинська – 29 390 (+467)
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- Дніпропетровська – 50 894 (+578);
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- Донецька – 30 896 (+430)
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- Житомирська – 35 157 (+546)
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- Закарпатська – 26 685 (+253)
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- Запорізька – 44 693 (+858)
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- Івано-Франківська – 41 356 (+274)
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- Київська – 50 666 (+626)
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- Кіровоградська – 7 515 (+140)
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- Луганська – 8 359 (+193)
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- Львівська – 55 291 (+458)
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- Миколаївська – 25 287 (+538)
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- Одеська – 61 038 (+1 064)
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- Полтавська – 30 783 (+317)
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- Рівненська – 37 417 (+443)
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- Сумська – 36 599 (+348)
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- Тернопільська – 31 874 (+293)
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- Харківська – 63 732 (+554)
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- Херсонська – 14 858 (+215)
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- Хмельницька – 35 632 (+475)
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- Черкаська – 33 254 (+451)
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- Чернівецька – 37 467 (+201)
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- Чернігівська – 25 917 (+587)
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Нагадаємо, в Україні на 8 годину 17 грудня зафіксовано вже 931 751 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 548 356 осіб, летальних випадків – 15 996. Добовий приріст захворілих - понад 12 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих третю добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу також висока.