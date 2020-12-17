Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Киев и Одесская область в очередной раз в лидерах по наибольшему количеству подтвержденных случаев COVID-19 за сутки - по более тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях", - отметил глава Минздрава.
Ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 96672 (+1 512 за сутки)
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- Винницкая - 20319 (+226)
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- Волынская - 29390 (+467)
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- Днепропетровск - 50894 (+578)
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- Донецк - 30896 (+430)
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- Житомирская - 35 157 (+546)
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- Закарпатская - 26 685 (+253)
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- Запорожская - 44693 (+858)
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- Ивано-Франковск - 41356 (+274)
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- Киевская - 50666 (+626)
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- Кировоградская - 7515 (+140)
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- Луганская - 8359 (+193)
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- Львовская - 55291 (+458)
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- Николаевская - 25287 (+538)
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- Одесская - 61 038 (+1 064)
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- Полтавская - 30783 (+317)
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- Ровенская - 37417 (+443)
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- Сумская - 36599 (+348)
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- Тернопольская - 31874 (+293)
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- Харьковская - 63732 (+554)
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- Херсонская - 14858 (+215)
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- Хмельницкая - 35632 (+475)
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- Черкасская - 33 254 (+451)
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- Черновицкая - 37 467 (+201)
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- Черниговская - 25 917 (+587)
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Напомним, в Украине на 8:00 17 декабря зафиксировано уже 931 751 случай коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 548 356 человек, летальных исходов - 15 996. Суточный прирост заболевших - более 12 000, рост по сравнению с сутками ранее. При этом количество выздоровевших третьи сутки больше, чем количество заболевших, впрочем, количество госпитализированных за сутки также высоко.