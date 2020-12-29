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МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована знову у Києві та в Одеській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях", - зазначив голова МОЗ.

При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

  • Київ – 109 008 (+953 за добу)
  • Вінницька – 22 078 (+70)
  • Волинська – 32 626 (+89)
  • Дніпропетровська – 57 632 (+436)
  • Донецька – 35 562 (+374)
  • Житомирська – 38 554 (+9)
  • Закарпатська – 27 974 (+95)
  • Запорізька – 52 689 (+514)
  • Івано-Франківська – 42 949 (+55)
  • Київська – 57 912 (+298)
  • Кіровоградська – 8 248 (+14)
  • Луганська – 10 054 (+41)
  • Львівська – 60 560 (+555)
  • Миколаївська – 30 300 (+422)
  • Одеська – 69 863 (+729)
  • Полтавська – 35 487 (+644)
  • Рівненська – 40 459 (+127)
  • Сумська – 40 170 (+41)
  • Тернопільська – 33 622 (+82)
  • Харківська – 68 395 (+404)
  • Херсонська – 17 327 (+134)
  • Хмельницька – 38 471 (+63)
  • Черкаська – 38 302 (+446)
  • Чернівецька – 39 662 (+147)
  • Чернігівська – 29 458 (+246)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 29 грудня зафіксовано вже 1 037 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081. Наразі хворіє 337 446 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 9 350. Водночас добовий приріст нових випадків - майже 7 тисяч, зростання проти доби раніше.

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