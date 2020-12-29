МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях", - зазначив голова МОЗ.

При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:



Київ – 109 008 (+953 за добу)



Вінницька – 22 078 (+70)



Волинська – 32 626 (+89)



Дніпропетровська – 57 632 (+436)



Донецька – 35 562 (+374)



Житомирська – 38 554 (+9)



Закарпатська – 27 974 (+95)



Запорізька – 52 689 (+514)



Івано-Франківська – 42 949 (+55)



Київська – 57 912 (+298)



Кіровоградська – 8 248 (+14)



Луганська – 10 054 (+41)



Львівська – 60 560 (+555)



Миколаївська – 30 300 (+422)



Одеська – 69 863 (+729)



Полтавська – 35 487 (+644)



Рівненська – 40 459 (+127)



Сумська – 40 170 (+41)



Тернопільська – 33 622 (+82)



Харківська – 68 395 (+404)



Херсонська – 17 327 (+134)



Хмельницька – 38 471 (+63)



Черкаська – 38 302 (+446)



Чернівецька – 39 662 (+147)



Чернігівська – 29 458 (+246)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 29 грудня зафіксовано вже 1 037 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081. Наразі хворіє 337 446 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 9 350. Водночас добовий приріст нових випадків - майже 7 тисяч, зростання проти доби раніше.