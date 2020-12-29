МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована знову у Києві та в Одеській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях", - зазначив голова МОЗ.
При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 109 008 (+953 за добу)
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- Вінницька – 22 078 (+70)
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- Волинська – 32 626 (+89)
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- Дніпропетровська – 57 632 (+436)
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- Донецька – 35 562 (+374)
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- Житомирська – 38 554 (+9)
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- Закарпатська – 27 974 (+95)
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- Запорізька – 52 689 (+514)
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- Івано-Франківська – 42 949 (+55)
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- Київська – 57 912 (+298)
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- Кіровоградська – 8 248 (+14)
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- Луганська – 10 054 (+41)
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- Львівська – 60 560 (+555)
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- Миколаївська – 30 300 (+422)
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- Одеська – 69 863 (+729)
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- Полтавська – 35 487 (+644)
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- Рівненська – 40 459 (+127)
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- Сумська – 40 170 (+41)
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- Тернопільська – 33 622 (+82)
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- Харківська – 68 395 (+404)
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- Херсонська – 17 327 (+134)
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- Хмельницька – 38 471 (+63)
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- Черкаська – 38 302 (+446)
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- Чернівецька – 39 662 (+147)
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- Чернігівська – 29 458 (+246)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на ранок 29 грудня зафіксовано вже 1 037 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081. Наразі хворіє 337 446 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 9 350. Водночас добовий приріст нових випадків - майже 7 тисяч, зростання проти доби раніше.