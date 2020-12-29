Минздрав назвал регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано снова в Киеве и в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях", - отметил глава Минздрава.
При этом ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 109008 (+953 за сутки)
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- Винницкая - 22078 (+70)
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- Волынская - 32626 (+89)
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- Днепропетровская - 57632 (+436)
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- Донецкая - 35562 (+374)
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- Житомирская - 38 554 (+9)
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- Закарпатская - 27 974 (+95)
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- Запорожская - 52689 (+514)
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- Ивано-Франковская - 42949 (55)
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- Киевская - 57912 (+298)
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- Кировоградская - 8248 (+14)
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- Луганская - 10054 (41)
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- Львовская - 60560 (+555)
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- Николаевская - 30300 (+422)
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- Одесская - 69 863 (+729)
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- Полтавская - 35487 (+644)
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- Ровенская - 40459 (+127)
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- Сумская - 40170 (41)
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- Тернопольская - 33 622 (+82)
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- Харьковская - 68395 (+404)
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- Херсонская - 17327 (+134)
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- Хмельницкая - 38471 (+63)
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- Черкасская - 38302 (+446)
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- Черновицкая - 39662 (+147)
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- Черниговская - 29458 (+246)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на утро 29 декабря зафиксировано уже 1 037 362 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 681 835 человек, летальных исходов - 18 081. Сейчас болеет 337 446 человек, за сутки количество активных больных снизилась на 9 350. В то же время суточный прирост новых случаев - почти 7 000, рост по сравнению с сутками ранее.