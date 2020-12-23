МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях", - вказав голова МОЗ.

При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає наступним чином:



Київ – 103 663 (+1 381 за добу)



Вінницька – 21 259 (+114)



Волинська – 31 490 (+352)



Дніпропетровська – 54 625 (+478)



Донецька – 33 102 (+342)



Житомирська – 36 975 (+165)



Закарпатська – 27 391 (+88)



Запорізька – 49 341 (+887)



Івано-Франківська – 42 300 (+210)



Київська – 54 831 (+809)



Кіровоградська – 7 949 (+88)



Луганська – 9 181 (+187)



Львівська – 57 906 (+505)



Миколаївська – 27 970 (+491)



Одеська – 66 295 (+792)



Полтавська – 32 945 (+439)



Рівненська – 39 251 (+331)



Сумська – 38 501 (+180)



Тернопільська – 32 738 (+159)



Харківська – 66 243 (+591)



Херсонська – 16 162 (+189)



Хмельницька – 37 142 (+302)



Черкаська – 35 938 (+525)



Чернівецька – 38 721 (+166)



Чернігівська – 27 723 (+365)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, в Україні на ранок 23 грудня зафіксовано вже 989 642 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172. Добовий приріст нових хворих - понад 10 тисяч, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих. При цьому госпіталізованих людей за добу - під 3 тисячі.