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МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Київській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях", - вказав голова МОЗ.

При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає наступним чином:

  • Київ – 103 663 (+1 381 за добу)
  • Вінницька – 21 259 (+114)
  • Волинська – 31 490 (+352)
  • Дніпропетровська – 54 625 (+478)
  • Донецька – 33 102 (+342)
  • Житомирська – 36 975 (+165)
  • Закарпатська – 27 391 (+88)
  • Запорізька – 49 341 (+887)
  • Івано-Франківська – 42 300 (+210)
  • Київська – 54 831 (+809)
  • Кіровоградська – 7 949 (+88)
  • Луганська – 9 181 (+187)
  • Львівська – 57 906 (+505)
  • Миколаївська – 27 970 (+491)
  • Одеська – 66 295 (+792)
  • Полтавська – 32 945 (+439)
  • Рівненська – 39 251 (+331)
  • Сумська – 38 501 (+180)
  • Тернопільська – 32 738 (+159)
  • Харківська – 66 243 (+591)
  • Херсонська – 16 162 (+189)
  • Хмельницька – 37 142 (+302)
  • Черкаська – 35 938 (+525)
  • Чернівецька – 38 721 (+166)
  • Чернігівська – 27 723 (+365)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, в Україні на ранок 23 грудня зафіксовано вже 989 642 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172. Добовий приріст нових хворих - понад 10 тисяч, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих. При цьому госпіталізованих людей за добу - під 3 тисячі.

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