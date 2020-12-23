МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Київській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях", - вказав голова МОЗ.
При цьому ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає наступним чином:
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- Київ – 103 663 (+1 381 за добу)
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- Вінницька – 21 259 (+114)
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- Волинська – 31 490 (+352)
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- Дніпропетровська – 54 625 (+478)
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- Донецька – 33 102 (+342)
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- Житомирська – 36 975 (+165)
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- Закарпатська – 27 391 (+88)
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- Запорізька – 49 341 (+887)
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- Івано-Франківська – 42 300 (+210)
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- Київська – 54 831 (+809)
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- Кіровоградська – 7 949 (+88)
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- Луганська – 9 181 (+187)
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- Львівська – 57 906 (+505)
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- Миколаївська – 27 970 (+491)
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- Одеська – 66 295 (+792)
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- Полтавська – 32 945 (+439)
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- Рівненська – 39 251 (+331)
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- Сумська – 38 501 (+180)
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- Тернопільська – 32 738 (+159)
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- Харківська – 66 243 (+591)
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- Херсонська – 16 162 (+189)
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- Хмельницька – 37 142 (+302)
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- Черкаська – 35 938 (+525)
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- Чернівецька – 38 721 (+166)
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- Чернігівська – 27 723 (+365)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, в Україні на ранок 23 грудня зафіксовано вже 989 642 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172. Добовий приріст нових хворих - понад 10 тисяч, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих. При цьому госпіталізованих людей за добу - під 3 тисячі.