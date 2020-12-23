Минздрав назвал регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях", - отметил глава Минздрава.

При этом ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит следующим образом:



Киев - 103663 (+1 381 за сутки)



Винницкая - 21259 (+114)



Волынская - 31490 (+352)



Днепропетровская - 54625 (+478)



Донецкая - 33102 (+342)



Житомирская - 36975 (+165)



Закарпатская - 27391 (+88)



Запорожская - 49341 (+887)



Ивано-Франковская - 42300 (+210)



Киевская - 54831 (+809)



Кировоградская - 7949 (+88)



Луганская - 9181 (+187)



Львовская - 57906 (+505)



Николаевская - 27970 (+491)



Одесская - 66 295 (+792)



Полтавская - 32945 (+439)



Ровенская - 39251 (+331)



Сумская - 38501 (+180)



Тернопольская - 32738 (+159)



Харьковская - 66243 (+591)



Херсонская - 16162 (+189)



Хмельницкая - 37142 (+302)



Черкасская - 35938 (+525)



Черновицкая - 38721 (+166)



Черниговская - 27723 (+365)



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, в Украине на утро 23 декабря зафиксировано уже 989 642 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 615 660 человек, летальных случаев - 17 172. Суточный прирост новых больных - более 10 000, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших вторые сутки подряд превышает количество заболевших. При этом госпитализированных людей за сутки - под 3 тысячи.