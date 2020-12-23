Минздрав назвал регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Запорожской и Киевской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях", - отметил глава Минздрава.
При этом ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит следующим образом:
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- Киев - 103663 (+1 381 за сутки)
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- Винницкая - 21259 (+114)
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- Волынская - 31490 (+352)
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- Днепропетровская - 54625 (+478)
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- Донецкая - 33102 (+342)
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- Житомирская - 36975 (+165)
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- Закарпатская - 27391 (+88)
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- Запорожская - 49341 (+887)
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- Ивано-Франковская - 42300 (+210)
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- Киевская - 54831 (+809)
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- Кировоградская - 7949 (+88)
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- Луганская - 9181 (+187)
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- Львовская - 57906 (+505)
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- Николаевская - 27970 (+491)
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- Одесская - 66 295 (+792)
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- Полтавская - 32945 (+439)
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- Ровенская - 39251 (+331)
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- Сумская - 38501 (+180)
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- Тернопольская - 32738 (+159)
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- Харьковская - 66243 (+591)
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- Херсонская - 16162 (+189)
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- Хмельницкая - 37142 (+302)
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- Черкасская - 35938 (+525)
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- Черновицкая - 38721 (+166)
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- Черниговская - 27723 (+365)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в Украине на утро 23 декабря зафиксировано уже 989 642 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 615 660 человек, летальных случаев - 17 172. Суточный прирост новых больных - более 10 000, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших вторые сутки подряд превышает количество заболевших. При этом госпитализированных людей за сутки - под 3 тысячи.