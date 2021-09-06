МОЗ назвало критерії переходу на дистанційне навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров'я назвало критерії переходу на онлайн-навчання, зокрема, вказавши, що при “жовтому” та “помаранчевому” рівні епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80% персоналу, пише УНН.
"Навчальний 2021–2022 рік в Україні розпочався у звичному форматі — діти пішли до садочків та шкіл, а студенти — в університети та коледжі. Та варто розуміти, що наближається період, коли очікується збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні хвороби, у тому числі на COVID-19. Отже, залежно від особливостей епідемічної ситуації в кожному регіоні, форма навчання здобувачів освіти всіх рівнів може змінюватися", - вказали у МОЗ.
Деталі
За даними МОЗ, навчальний процес може організовуватися за одним із трьох можливих сценаріїв:
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- “Зелений” рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності). Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. Однак варто пам’ятати про протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.
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- “Жовтий” та “помаранчевий” рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності). Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80% персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог. Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.
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- “Червоний” рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності). Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80% персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.
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У МОЗ при цьому закликали всіх освітян "дотримуватися протиепідемічних заходів і обрати щеплення як один із найефективніших засобів профілактики поширення коронавірусної інфекції".
Що було раніше
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.