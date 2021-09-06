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Минздрав назвал критерии перехода на дистанционное обучение

Минздрав назвал критерии перехода на дистанционное обучение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министерство здравоохранения назвало критерии перехода на онлайн-учебу, в частности, указав, что при "желтом" и "оранжевом" уровне эпидемической опасности относительно распространения COVID-19 посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала, пишет УНН.

"Учебный 2021-2022 год в Украине начался в обычном формате - дети пошли в садики и школы, а студенты - в университеты и колледжи. Но стоит понимать, что приближается период, когда ожидается увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными болезни, в том числе COVID-19. Следовательно, в зависимости от особенностей эпидемической ситуации в каждом регионе, форма обучения соискателей образования всех уровней может меняться", - указали в Минздраве.

Детали

По данным Минздрава, учебный процесс может организовываться по одному из трех возможных сценариев:

  • "Зеленый" уровень эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости). Посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. Однако стоит помнить о противоэпидемических мероприятиях, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.
  • "Желтый" и "оранжевый" уровни эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости). Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается различными формами: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований. Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.
  • "Красный" уровень эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости). Посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других соискателей образования обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.

В Минздраве при этом призвали всех педагогов "соблюдать противоэпидемические мероприятия и выбрать прививку как один из наиболее эффективных средств профилактики распространения коронавирусной инфекции".

Что было ранее

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области на данный момент находятся в "зеленой" зоне.

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