МОЗ на цьому тижні планує представити алгоритм зняття карантинних обмежень

"У нас є чіткий алгоритм зняття обмежень... це показники, які будуть впливати на пом'якшення карантину. Також, згідно з цими показниками, у нас є прогнозовані дати, коли ми можемо досягати цих показників, в які дати... Це контрольовані дати, які ми розробили для себе 22 травня, 1 червня, 11 червня… Я думаю, на цьому тижні, буквально сьогодні-завтра ми презентуємо це все", - розповів Степанов.

За його словами, МОЗ буде звертатися до уряду, щоб було затверджено це відповідною постановою.

"Я вважаю, що це повинно бути затверджено якомога раніше для того, аби всі усвідомлювали, за яких показників ми можемо знижувати (обмеження - ред.)", - додав він.

Окрім того, Степанов заявив, що у МОЗ наполягають на введенні так званого "адаптивного карантину".

Нагадаємо, Шмигаль прояснив, що буде з карантином після 22 травня.