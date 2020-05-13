Минздрав на этой неделе планирует представить алгоритм снятия карантинных ограничений

"У нас есть четкий алгоритм снятия ограничений... это показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также, согласно этим показателям, у нас есть прогнозируемые даты, когда мы можем достигать этих показателей, в какие даты... Это контролируемые даты, мы разработали для себя 22 мая, 1 июня, 11 июня... Я думаю, на этой неделе, буквально сегодня-завтра мы представляем это все", - рассказал Степанов.

По его словам, Минздрав будет обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением.

"Я считаю, что это должно быть утверждено как можно раньше для того, чтобы все понимали, за каких показателей мы можем снижать (ограничения - ред.)", - добавил он.

Кроме того, Степанов заявил, что в Минздраве настаивают на введении так называемого "адаптивного карантина".

Напомним, Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая.