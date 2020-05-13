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Минздрав на этой неделе планирует представить алгоритм снятия карантинных ограничений

Киев • УНН

 • 11518 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Министерство здравоохранения планирует на этой неделе представить алгоритм снятия карантинных ограничений. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Минздрав на этой неделе планирует представить алгоритм снятия карантинных ограничений

"У нас есть четкий алгоритм снятия ограничений... это показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также, согласно этим показателям, у нас есть прогнозируемые даты, когда мы можем достигать этих показателей, в какие даты... Это контролируемые даты, мы разработали для себя 22 мая, 1 июня, 11 июня... Я думаю, на этой неделе, буквально сегодня-завтра мы представляем это все", - рассказал Степанов.

По его словам, Минздрав будет обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением.

"Я считаю, что это должно быть утверждено как можно раньше для того, чтобы все понимали, за каких показателей мы можем снижать (ограничения - ред.)", - добавил он.

Кроме того, Степанов заявил, что в Минздраве настаивают на введении так называемого "адаптивного карантина".

Напомним, Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая.

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