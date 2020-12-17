Степанов: МОЗ може цього року акумулювати на купівлю вакцин від COVID-19 до 2,3 млрд грн

“Згідно з ініціативою COVAX, 8 мільйонів доз почнуть постачатися з кінця першого кварталу наступного року, і ми розраховуємо їх отримати до кінця першого півріччя 2021 року. Вони будуть йти відповідними траншами, й в такий спосіб ми будемо в змозі забезпечити вакцинацію щонайменше 4 мільйонів наших громадян, бо 8 мільйонів доз - одна людина отримує 2 дози”, — сказав Степанов.

За його словами, окрім ініціативи COVAX є компанії-виробники, світові топ-компанії, які вже завершили третю стадію клінічних випробувань, перебувають на різних стадіях сертифікації, або вже на кінцевому підбитті підсумків третьої стадії клінічних випробувань.

"З усіма цими компаніями, починаючи з літа, Україна веде відповідні перемовини, вони достатньо складні, тому що в черзі, ми повинні не забувати, стоїть багато країн, щоб отримати цю вакцину. В цих перемовинах приймає участь не тільки МОЗ, залучені всі можливі дипломатичні шляхи, в тому числі можу сказати, що Президент України Володимир Зеленський веде перемовини з очільниками країн виробників цих вакцин, і ми тут розраховуємо отримувати решту кількість вакцин... для того, щоб ми провели широкомасштабну вакцинацію в 2021 році“,- розповів Степанов.

Він нагадав, що для фінансування вакцин в бюджеті на 2021 рік повинно було бути закладено 15,1 мільярда грн.

“Наразі в бюджеті на 2021 рік на вакцинацію виділено 2,6 млрд грн. Це майже в 6 разів менше від необхідної суми. Ми розуміємо, що цієї суми буде недостатньо, тому наразі в екстреному порядку МОЗ шукає шляхи отримання коштів на придбання вакцин від коронавірусної хвороби. Ми провели відповідні свої розрахунки, що ми можемо заощадити, провели відповідні консультації з урядом, з колегами, і ми вийшли на те, що ми в змозі акумулювати в цьому році на придбання вакцин до 2,3 млрд грн. Це кошти в тому числі, наприклад, за рахунок економії закупівлі лікарських засобів”, — сказав Степанов.

Степанов наголосив, що позиція МОЗ полягає в тому, що вакцинувати потрібно щонайменше всіх громадян, таку позицію підтримує Президент Зеленський.

“Всі громадяни України повинні мати доступ до вакцини, але в першу чергу ми повинні вакцинувати людей, які відносяться до групи ризику”, — додав міністр.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вони намагаються зробити так, щоб вакцини від COVID-19 прийшли в Україну якомога раніше і вже у лютому 2021 року розпочали перше вакцинування.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно.