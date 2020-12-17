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Степанов: Минздрав может в этом году аккумулировать на покупку вакцин от COVID-19 до 2,3 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство здравоохранения в состоянии аккумулировать в этом году для приобретения вакцин от COVID-19 до 2,3 млрд грн, ведь в бюджете на 2021 год на вакцинацию выделено 2,6 млрд грн, что почти в 6 раз меньше необходимой суммы. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Степанов: Минздрав может в этом году аккумулировать на покупку вакцин от COVID-19 до 2,3 млрд грн

"Согласно инициативе COVAX, 8 млн доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года, и мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами, и таким образом мы будем в состоянии обеспечить вакцинацию не менее 4 миллионов наших граждан, потому что 8 млн доз - один человек получает 2 дозы", - сказал Степанов.

По его словам, кроме инициативы COVAX есть компании-производители, мировые топ-компании, которые уже завершили третью стадию клинических испытаний, находящиеся на разных стадиях сертификации или уже на конечном подведении итогов третьей стадии клинических испытаний.

"Со всеми этими компаниями, начиная с лета, Украина ведет соответствующие переговоры, они достаточно сложные, так как в очереди, мы должны не забывать, стоит много стран, чтобы получить эту вакцину. В этих переговорах принимает участие не только Минздрав, привлечены все возможные дипломатические пути, в том числе могу сказать, что Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с руководителями стран производителей этих вакцин, и мы здесь рассчитываем получать остальное количество вакцин... для того, чтобы мы провели широкомасштабную вакцинацию в 2021 году", - рассказал Степанов.

Он напомнил, что для финансирования вакцин в бюджете на 2021 год должно было быть заложено 15,1 миллиарда грн.

"Сейчас в бюджете на 2021 год на вакцинацию выделено 2,6 млрд грн. Это почти в 6 раз меньше необходимой суммы. Мы понимаем, что этой суммы будет недостаточно, поэтому сейчас в экстренном порядке Минздрав ищет пути получения средств на приобретение вакцин от коронавирусной болезни. Мы провели соответствующие свои расчеты, мы можем сэкономить, провели соответствующие консультации с правительством, с коллегами, и мы вышли на то, что мы можем аккумулировать в этом году на приобретение вакцин до 2,3 млрд грн. Это средства в том числе, например, за счет экономии закупки лекарственных средств", - сказал Степанов.

Степанов отметил, что позиция Минздрава заключается в том, что вакцинировать нужно всех граждан, такую позицию поддерживает Президент Зеленский.

"Все граждане Украины должны иметь доступ к вакцине, но в первую очередь мы должны вакцинировать людей, которые относятся к группе риска", - добавил министр.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они пытаются сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше и уже в феврале 2021 года начали первые вакцинации.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.

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