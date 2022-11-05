МОЗ: лікарням передали понад 400 Starlink
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Заклади охорони здоров’я України отримали понад 400 станцій Starlink. Передусім йдеться про прифронтові медзаклади. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, пише УНН.
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«У нас вже понад 400 Starlink передано до закладів охорони здоров’я, які працюють. У першу чергу це прифронтові заклади охорони здоров’я для того, щоб вони могли працювати й з електронною системою охорони здоров’я, й плюс - був доступ до інтернету», - розповів Ляшко.
Він зазначив, що на сьогодні 100% медичних установ, які надають стаціонарну медичну допомогу, забезпечені дизельними генераторами на випадок перебоїв з електроенергією.
Доповнення
Як повідомляє CNN, в Україні понад тисячу Starlink відключилися через проблеми з фінансуванням.
Раніше американський бізнесмен, власник компанії SpaceX Ілон Маск запевняв Україну, що продовжить фінансувати її доступ до супутникової мережі Starlink.