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“Прослушка” в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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CNN: в Україні понад тисячу Starlink відключилися через проблеми з фінансуванням

CNN: в Україні понад тисячу Starlink відключилися через проблеми з фінансуванням

Київ • УНН

 • 359189 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Побоювання України, що її війська можуть втратити доступ до інтернет-сервісу Starlink Ілона Маска, посилилися минулого тижня після того, як значна кількість супутникових антен вийшли з ладу. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що нещодавнє відключення сталося 24 жовтня і торкнулося блоку з 1300 терміналів, які Україна придбала у британської компанії в березні та використовувала для військових операцій.

У вересні SpaceX надіслала листа до Пентагону, у якому стверджувала, що витратила майже 100 млн доларів на фінансування Starlink в Україні й що більше не може продовжувати це робити. У листі містилося прохання до Міністерства оборони взяти на себе більшу частину фінансування, яке, за підрахунками компанії, становитиме десятки мільйонів доларів на місяць. Через кілька днів Маск, схоже, змінив курс, заявивши, що SpaceX відкликала свій запит. При цьому, перемовини між SpaceX і Міністерством оборони тривають.

CNN наголошує, що SpaceX щомісячно стягувала з українських військових 2500 доларів на підтримання зв'язку з кожним із 1300 терміналів, що збільшило загальну вартість до вересня майже до 20 мільйонів доларів.

У вересневому листі SpaceX до Пентагону йшлося, що в Україні було майже 20 000 терміналів Starlink. Тоді, за власним визнанням SpaceX, більшість із них були повністю або частково придбані коштом зовнішнього фінансування, у тому числі від урядів США, Польщі та Великої Британії. У листі зазначається, що ці джерела також оплачували близько 30% щомісячного рахунку за підключення.

Нагадаємо 

Американський бізнесмен, власник компанії SpaceX Ілон Маск запевнив Україну, що продовжить фінансувати її доступ до супутникової мережі Starlink.

Українські Національні Новини

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