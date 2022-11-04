CNN: в Украине более тысячи Starlink отключились из-за проблем с финансированием
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Опасения Украины, что ее войска могут потерять доступ к интернет-сервису Starlink Илона Маска, усилились на прошлой неделе после того, как значительное количество спутниковых антенн вышли из строя. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что недавнее отключение произошло 24 октября и коснулось блока из 1300 терминалов, которые Украина приобрела у британской компании в марте и использовала для военных операций.
В сентябре SpaceX направила письмо в Пентагон, в котором утверждала, что потратила почти 100 млн долларов на финансирование Starlink в Украине и что больше не может продолжать это делать. В письме содержалась просьба к Министерству обороны взять на себя большую часть финансирования, которое, по подсчетам компании, составит десятки миллионов долларов в месяц. Через несколько дней Маск, похоже, изменил курс, заявив, что SpaceX отозвала свой запрос. При этом, переговоры между SpaceX и Министерством обороны продолжаются.
CNN отмечает, что SpaceX ежемесячно взимала с украинских военных 2500 долларов на поддержание связи с каждым из 1300 терминалов, что увеличило общую стоимость к сентябрю почти до 20 миллионов долларов.
В сентябрьском письме SpaceX в Пентагон говорилось, что в Украине было почти 20 000 терминалов Starlink. Тогда, по собственному признанию SpaceX, большинство из них были полностью или частично приобретены за счет внешнего финансирования, в том числе от правительств США, Польши и Великобритании. В письме отмечается, что эти источники также оплачивали около 30% ежемесячного счета за подключение.
Напомним
Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск заверил Украину, что продолжит финансировать ее доступ к спутниковой сети Starlink.