CNN: в Украине более тысячи Starlink отключились из-за проблем с финансированием

Детали

Отмечается, что недавнее отключение произошло 24 октября и коснулось блока из 1300 терминалов, которые Украина приобрела у британской компании в марте и использовала для военных операций.

В сентябре SpaceX направила письмо в Пентагон, в котором утверждала, что потратила почти 100 млн долларов на финансирование Starlink в Украине и что больше не может продолжать это делать. В письме содержалась просьба к Министерству обороны взять на себя большую часть финансирования, которое, по подсчетам компании, составит десятки миллионов долларов в месяц. Через несколько дней Маск, похоже, изменил курс, заявив, что SpaceX отозвала свой запрос. При этом, переговоры между SpaceX и Министерством обороны продолжаются.

CNN отмечает, что SpaceX ежемесячно взимала с украинских военных 2500 долларов на поддержание связи с каждым из 1300 терминалов, что увеличило общую стоимость к сентябрю почти до 20 миллионов долларов.

В сентябрьском письме SpaceX в Пентагон говорилось, что в Украине было почти 20 000 терминалов Starlink. Тогда, по собственному признанию SpaceX, большинство из них были полностью или частично приобретены за счет внешнего финансирования, в том числе от правительств США, Польши и Великобритании. В письме отмечается, что эти источники также оплачивали около 30% ежемесячного счета за подключение.

Напомним

Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск заверил Украину, что продолжит финансировать ее доступ к спутниковой сети Starlink.