Минздрав: больницам передали более 400 Starlink

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«У нас уже более 400 Starlink передано в учреждения здравоохранения, которые работают. В первую очередь это прифронтовые учреждения здравоохранения для того, чтобы они могли работать и с электронной системой здравоохранения, и плюс - был доступ к интернету», - рассказал Ляшко.

Он отметил, что на сегодняшний день 100% медицинских учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь, обеспечены дизельными генераторами на случай перебоев с электроэнергией.

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Как сообщает CNN, в Украине более тысячи Starlink отключились из-за проблем с финансированием.

Ранее американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск уверял Украину, что продолжит финансировать ее доступ к спутниковой сети Starlink.