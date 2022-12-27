Мовчки чекайте на фінал: Подоляк звернувся до росіян

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"Ані тотальна мобілізація, ані панічні пошуки снарядів, ані таємні контракти з Іраном, ані лавровські погрози не допоможуть…

росії слід усвідомити реальність. Україна до кінця проведе демілітаризацію рф, вишпурне окупантів з усіх окупованих територій. Мовчки чекайте на фінал", - написав він.

Нагадаємо

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times розповів, що росія придбала в Ірану 1700 ударних безпілотників та використала проти України 540 з них.