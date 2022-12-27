Молча ждите финала: Подоляк обратился к россиянам

Цитата

"Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут… россии следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию рф, вышвырнет оккупантов из всех оккупированных территорий. Молча ждите финала", - написал он.

Напомним

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью The New York Times рассказал, что россия приобрела у Ирана 1700 ударных беспилотников и использовала против Украины 540 из них.