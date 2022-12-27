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Молча ждите финала: Подоляк обратился к россиянам

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В войне против Украины россии не помогут ни мобилизация, ни угрозы российского руководства, ни сотрудничество с Ираном. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует УНН.

Цитата

"Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут… россии следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию рф, вышвырнет оккупантов из всех оккупированных территорий. Молча ждите финала", - написал он.

Напомним

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью The New York Times рассказал, что россия приобрела у Ирана 1700 ударных беспилотников и использовала против Украины 540 из них.

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