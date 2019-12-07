Моурінью назвав боксера Джошуа великим спортсменом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Зірковий наставник ФК “Тоттенхем” Жозе Моурінью назвав ім’я боксера, якому віддає симпатію у бою між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом в якому будуть розіграні чотири чемпіонські пояси. Слова португальця приводить “Goal.com”, передає УНН.
“Єдиний мінус моєї роботи в „Тоттенхемі“ — я не зможу потрапити на бій між Джошуа і Руїсом. Я був запрошений туди, але нам необхідно готуватися до зустрічі проти „Бернлі“ (в АПЛ — ред.). Я дуже люблю спорт, але я не експерт. Мені подобається Джошуа, він — великий спортсмен. Сподіваюся на його виграш, хоча бокс — непередбачуваний вид спорту”, — зізнався Моурінью.
Примітно, що бій за титули WBA, WBO, IBO, IBF між Джошуа та Руїсом пройде в ніч з 7 на 8 грудня в Ер-Ріяді.
Нагадаємо, що очоливши “Тоттенхем”, Моурінью вивів клуб в плей-офф Ліги чемпіонів.