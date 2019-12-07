Моуринью назвал боксера Джошуа великим спортсменом

“Единственный минус моей работы в „Тоттенхэме“ — я не смогу попасть на бой между Джошуа и Руиса. Я был приглашен туда, но нам необходимо готовиться к встрече против „Бернли“ (в АПЛ — ред.). Я очень люблю спорт, но я не эксперт. Мне нравится Джошуа, он — великий спортсмен. Надеюсь на его выигрыш, хотя бокс — непредсказуемый вид спорта”, — признался Моуринью.

Примечательно, что бой за титулы WBA, WBO, IBO, IBF между Джошуа и Руисом пройдет в ночь с 7 на 8 декабря в Эр-Рияде.

Напомним, что возглавив “Тоттенхэм”, Моуринью вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов.