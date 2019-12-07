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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 35472 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Моуринью назвал боксера Джошуа великим спортсменом

Моуринью назвал боксера Джошуа великим спортсменом

Киев  •  УНН

 • 11543 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Звездный тренер ФК “Тоттенхэм” Жозе Моуринью назвал боксера, которому отдает симпатии в бою между Джошуа и Энди Руисом в котором будут разыграны четыре чемпионских пояса. Слова португальца приводит “Goal.com”, передает УНН.

“Единственный минус моей работы в „Тоттенхэме“ — я не смогу попасть на бой между Джошуа и Руиса. Я был приглашен туда, но нам необходимо готовиться к встрече против „Бернли“ (в АПЛ — ред.). Я очень люблю спорт, но я не эксперт. Мне нравится Джошуа, он — великий спортсмен. Надеюсь на его выигрыш, хотя бокс — непредсказуемый вид спорта”, — признался Моуринью.

Примечательно, что бой за титулы WBA, WBO, IBO, IBF между Джошуа и Руисом пройдет в ночь с 7 на 8 декабря в Эр-Рияде.

Напомним, что возглавив “Тоттенхэм”, Моуринью вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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