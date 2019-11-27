Моурінью вивів "Тоттенхем" в плей-фф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Лондонський "Тоттенхем" здобув вольову перемогу над "Олімпіакосом" і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Аль-Арабі і Рубен Семеду забили два швидкі голи в складі гостей. Лондонці відповіли голами Деле Аллі в компенсований час першого тайму, а також Орьє (73 хв) і дублем Кейна (50, 77) — 4:2.
В іншій баталії квартету В “Баварія” в гостях декласувала сербську “Црвєну Звєзду” 6:0. Покер оформив Роберт Левандовскі.
Зазначимо, що “шпори” набрали 10 очок і гарантували собі вихід до плей-офф турніру. “Баварія” раніше вийшла з групи, а після цього туру забронювала перепустку з першого місця — 15 пунктів.
Варто відзначити, що коуч Жозе Моурінью здобув другу перемогу у керма “Тоттенхема”.