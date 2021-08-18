Моторошне вбивство іноземця у Києві: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Моторошне вбивство сталося у Дніпровському районі столиці, убито іноземця. Про подробиці події повідомляє УНН.
Деталі
По вулиці Новаторів у дворі одного із житлових будинків пролунав постріл в голову чоловіка грузинської національності.
Як кажуть свідки, після пострілу він був ще живий, але медики по прибуттю лише констатували смерть.
Хто стріляв, та що саме стало причиною вбивства, - невідомо, але поліція вже надіслала орієнтування усім патрулям Києва, що розшукуються чотири особи, чоловіки невисокого зросту, одягнені у все чорне.
Зараз на місці працює поліція, яка опитує свідків даної події, слідчо-оперативна група, також приїхав кінолог.
Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.
Доповнення
Наразі поліція проводить оперативно-розшукові та слідчі дії.
Як стало відомо УНН, вбитий громадянин Грузії Робер Кіпшидзе. Раніше його розшукували правоохоронці за вчинення хуліганських дій.