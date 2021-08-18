Жуткое убийство иностранца в Киеве: стали известны подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Жуткое убийство произошло в Днепровском районе столицы, убит иностранец. О подробностях происшествия сообщает УНН.
Детали
По улице Новаторов во дворе одного из жилых домов раздался выстрел в голову мужчины грузинской национальности.
Как говорят свидетели, после выстрела он был еще жив, но медики по прибытию лишь констатировали смерть.
Кто стрелял, и что именно стало причиной убийства - неизвестно, но полиция уже направила ориентировки всем патрулям Киева, разыскиваеются четыре человека, мужчины невысокого роста, одетые во все черное.
Сейчас на месте работает полиция, которая опрашивает свидетелей данного происшествия, следственно-оперативная группа, также приехал кинолог.
Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.
Дополнение
В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные и следственные действия.
Как стало известно УНН, убит гражданин Грузии Робер Кипшидзе. Ранее его разыскивали правоохранители за совершение хулиганских действий.