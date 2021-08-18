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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 19113 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 45678 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 74899 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 141724 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 160494 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126788 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122228 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Жуткое убийство иностранца в Киеве: стали известны подробности

Жуткое убийство иностранца в Киеве: стали известны подробности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Жуткое убийство произошло в Днепровском районе столицы, убит иностранец. О подробностях происшествия сообщает УНН.

Детали

По улице Новаторов во дворе одного из жилых домов раздался выстрел в голову мужчины грузинской национальности.

Как говорят свидетели, после выстрела он был еще жив, но медики по прибытию лишь констатировали смерть.

Кто стрелял, и что именно стало причиной убийства - неизвестно, но полиция уже направила ориентировки всем патрулям Киева, разыскиваеются четыре человека, мужчины невысокого роста, одетые во все черное.

Сейчас на месте работает полиция, которая опрашивает свидетелей данного происшествия, следственно-оперативная группа, также приехал кинолог.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Дополнение

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные и следственные действия.

Как стало известно УНН, убит гражданин Грузии Робер Кипшидзе. Ранее его разыскивали правоохранители за совершение хулиганских действий.

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